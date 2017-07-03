Привлекательность Украины для инвесторов достигла максимума за 6 лет, - ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины по результатам опроса компаний – членов Европейской бизнес ассоциации достиг максимального значения с 2011 года, составив 3,15 балла по пятибалльной шкале.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

Топ-менеджмент опрошенных компаний отметил в числе позитивных факторов ускорение дерегуляции, открытость государственных данных и внедрение электронных сервисов, упрощение разрешительных процедур при строительстве, внедрение института частных исполнителей судебных решений и другое.

В то же время, негативными факторами остаются военные действия на востоке страны, неудовлетворительные темпы реформ (включая борьбу с коррупцией, земельную и судебную реформы), а также высокий уровень теневой экономики.

Напомним, в июне 2016 года индекс инвестиционной привлекательности Украины от ЕБА составил 2,88 балла, а в декабре 2016 года – 2,85 балла.

Справка

Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии Европейской бизнес ассоциации составляется с 2008 года. Наименьшие значения индекса были зафиксированы в 2014-м и в начале 2015 года, что во многом было связано с политической нестабильностью, экономическим спадом и началом активных боевых действий на востоке Украины.

