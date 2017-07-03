Минэкономразвития: Уровень теневой экономики в 2016 году уменьшился на 6%

Уровень теневой экономики в Украине в 2016 году снизился на 6 п. п. - до 34% ВВП. Об этом говорится в отчете департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, передает пресс-служба министерства.

"По предварительным подсчетам Минэкономразвития, в 2016 году уровень теневой экономики составил 34% от официального ВВП, что на 6 п. п. меньше по сравнению с показателем 2015 года", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что детенизация стала результатом укрепления макроэкономической стабилизации, возобновления экономического роста и сокращения инфляции, улучшения бизнес-климата за счет дерегуляции и увеличения инвестиций, а также легализации труда за счет снижения единого социального взноса.

В то же время, как отмечается, детенизация сдерживается наличием угроз в финансовой системе из-за банкротства банков и выведения их с рынка, сохранения агрессии России и оккупации украинских территорий, а также низким доверием к институтам власти.

В разрезе видов экономической деятельности значительные темпы детенизации были продемонстрированы в добывающей промышленности (до 43% в 2016 году с 51% в 2015 году), операциях с недвижимым имуществом (до 43% с 48%), перерабатывающей промышленности (до 34% с 43%), транспортной отрасли (до 33% с 39%), финансовой и страховой деятельности (до 30% с 35%), оптовой и розничной торговле (до 24% с 35%), строительстве (до 23% с 30%), а также сельском хозяйстве (до 9% с 12%).