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Украина поставила новый рекорд по экспорту зерновых
supersadovnik.net

Украина поставила новый рекорд по экспорту зерновых

За границу в 2016/2017 маркетинговом году продали 43,8 млн тонн

03.07.17 410
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В 2016/2017 маркетинговом году (июль-июнь), который завершился 30 июня, Украина экспортировала 43,8 млн тонн зерновых, что является абсолютным рекордом для страны. Об этом сообщает пресс-служба Минграполитики.

"Рекордный урожай предыдущего года в 66 млн тонн сформировал ресурс для экспорта на уровне 43,8 млн тонн, что является историческим максимумом для Украины. Положительная динамика наблюдалась и в рекордном экспорте муки в 369,4 тыс. тонн, что свидетельствует о постепенной переориентации экспортеров на поставку продукции с более высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2015/2016 маркетинговом году Украина экспортировала 39,487 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем в 2014/2015.

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