В Киеве подорожает горячая вода, но подешевеет отопление

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила для ПАО "Киевэнерго" тариф на поставку горячей воды и снизила тариф на отопление. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии во вторник, 4 июля, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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1 кубометр горячей воды при наличии полотенцесушителя будет стоить 84,45 грн (вместо 83,10 грн), а если полотенцесушитель отсутствует - 78,08 грн (вместо 76,71 грн).

Вместе с тем стоимость 1 Гкал тепла снизилась с 1416,96 к 1414,45 грн (при наличии счетчика). Для домов, не оснащенных приборами учета, стоимость обогрева 1 м квадратного снизится с 32,97 грн до 32,91 грн.

Напомним, с 15 июля этого года стоимость проезда в столичном метро подорожает на одну гривну.