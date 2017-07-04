Пока документ можно оформить только в электронном виде

Через онлайн-портал госуслуг iGov теперь возможно получить справку о доходах. Об этом в Facebook сообщил координатор портала Дмитрий Дубилет.

"Мы сегодня объявляем о запуске новой услуги на iGov, которая — внимание! — работает по всей стране, во всех регионах. Услуга массовая и востребованная. Итак, мы прошли сложную интеграцию с реестрами и сервисами Налоговой службой, и теперь каждый гражданин Украины может в несколько кликов получить информацию о своих официальных доходах", - отмечает Дубилет.

Как отмечается, чтобы воспользоваться услугой, понадобится ЭЦП (пока работает только персональная подпись, а не должностного лица предприятия).

"Вы заполняете нехитрую форму, выбираете срок, за который вам нужны данные (от 1-го квартала 2014 года) и ждете, когда вам на почту придет документ (от десяти минут до 1-2 дней)", - отмечает координатор.

Сейчас ответ на запрос приходит только в электронной форме. В будущем планируется ввести возможность выбора между справкой в электронном виде (как сейчас) или в бумажном виде.

Скриншот: igov.org.ua