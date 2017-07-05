Бизнесмен из Казахстана купил украинский банк

Казахский бизнесмен Ариф Бабаев приобрел 99,09% акций украинского Регион-Банка, который сменил название на Sky Bank. Об этом сообщается на сайте банка.

Бабаев приобрел акции украинского банка в мае.

"Мажоритарным владельцем акций Sky Bank является Ариф Бабаев: на конец мая 2017 года ему принадлежит 99,09% акций", – говорится в сообщении.

По данным банка, Бабаев – казахский предприниматель с многолетним опытом работы в банковской сфере, основную часть которого он получил работая в ABN AMRO и Royal Bank of Scoltand.

"Наша главная задача – изменить представление клиентов о банковском сервисе. Мы должны быть гибкими, удобными и надежными, предвосхищать желания и потребности клиентов, минимизировать их затраты и сократить время на проведение транзакций. Мы делаем серьезные инвестиции в IT-системы, очень осторожно относимся к кредитованию и имеем значительную подушку из ликвидных активов, это залог нашей надежности", – сказал Бабаев.

Напомним, Регион-Банк работает на рынке Украины с 1993 года. По информации НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов банк занимал 77-е место среди 90 действовавших в стране банков.