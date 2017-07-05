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Главная » Деньги » Данилюк объяснил, почему МВФ отложил предоставление пятого транша Украине

Данилюк объяснил, почему МВФ отложил предоставление пятого транша Украине

Данилюк объяснил, почему МВФ отложил предоставление пятого транша Украине
Александр Данилюк / Фото: tass.ru

Парламент не успел рассмотреть все законопроекты для проведения необходимых реформ

05.07.17 26
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Украина может получить пятый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере до $1,9 млрд осенью, а не летом, как планировалось ранее, из-за затягивания рассмотрения в парламенте ключевых реформ в рамках программы сотрудничества, включая пенсионную реформу. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью Bloomberg, передает УНИАН.

"Есть определенные условия, которые мы должны выполнить. Как только мы их выполним, то получим завершение пересмотра программы и транш. Мы ожидаем, что это произойдет осенью. У нас был амбициозный план получить транш летом, но у парламента заняло больше времени рассмотреть необходимые законопроекты. Это пенсионная реформа, которая является приоритетом номер один для нас. Мы сделаем все от нас зависящее для ее принятия до окончания парламентской сессии (15 июля, - ред.). Но выглядит так, что вопрос переносится на осень. Это нормальная ситуация, в конечном итоге два месяца ничего не меняют", - сказал Данилюк.

Напомним, по данным СМИ, между президентом Петром Порошенко и главой МВФ Кристин Лагард была достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша.

 

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