Долг государства по субсидиям составляет почти 20 млрд грн, - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии недополучил от государственного бюджета 19,7 млрд грн расчетов по субсидиям.

Об этом говорится в пресс-релизе "Нафтогаза", сообщает "Укринформ".

"За первые шесть месяцев 2017 года группа "Нафтогаз" оплатила в государственный бюджет 67,5 млрд грн налогов (согласно оперативным данным на 4 июля 2017 г.) и дивидендов. Эта сумма платежей является более чем достаточной для финансирования государством системы субсидий для защищенных потребителей газа", - говорится в сообщении.

Так, по оценкам компании, в первом полугодии 2017 года стоимость поставленного "Нафтогазом" газа, которая должна быть профинансирована за счет адресных субсидий, составила 49,2 млрд грн.

"Вместе с тем из государственного бюджета на счета потребителей по состоянию на конец июня поступило лишь 29,5 млрд грн. Адресные субсидии на сумму 19,7 млрд грн остаются непрофинансированными", - отметили в НАК.

Напомним, Кабмин хочет выделить на субсидии еще 10 млрд грн.