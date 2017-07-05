Гройсман хочет ЗСТ с Великобританией после Brexit

Украина инициирует начало переговоров о создании зоны свободной торговли с Великобританией после Brexit. Об этом в ходе визита в Соединенное королевство сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает 112 Украина.

"В ходе встречи мы затронули вопросы углубления нашего экономического сотрудничества. Если мы посмотрим на торговлю между нашими странами, это по году чуть больше $2 млрд, фактически потенциал может быть $3,5 млрд. Учитывая то, что Великобритания приняла решение о выходе из ЕС, так называемый Brexit, нам нужно говорить о новых принципах нашего экономического сотрудничества. Я поднял вопрос и нашел поддержку того, что мы начали консультации относительно подходов установления зоны свободной торговли с Великобританией", - отметил украинский премьер.

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Гройсман напомнил, что переговоры о ЗСТ сейчас также ведутся с Турцией и Израилем.

"Мы работаем сейчас с Турцией и Израилем и в рамках нашего сотрудничества с Великобританией, мы считаем, что есть большая перспектива и заинтересованность наших экономик в новых механизмах сотрудничества", - добавил премьер.

Напомним, 1 июня 2017 года Канада завершила ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной - после согласия Палаты общин и Сената генерал-губернатор Канады подписал документ.