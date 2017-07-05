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Главная » Деньги » Международные резервы Украины в 2017 году выросли на 16%, - НБУ
Международные резервы Украины в 2017 году выросли на 16%, - НБУ
Фото: Kvedomosti.com

Международные резервы Украины в 2017 году выросли на 16%, - НБУ

До 17 млрд 970 млн долларов

05.07.17 273
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Международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 июля 2017 составили $17 млрд 970 млн (в эквиваленте). Таким образом, за первое полугодие 2017 года они выросли на 16%. В частности, по итогам июня рост составил 2%.Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Благоприятная ситуация на внешних рынках позволила Национальному банку и в дальнейшем покупать валюту для пополнения международных резервов, не создавая при этом помех для укрепления гривны", - сообщили в НБУ.  

Так, в прошлом месяце Нацбанк купил $301,6 млн. В то же время, объем проданной во время интервенций валюты составил $1,4 млн.  Объем чистой покупки валюты Нацбанком в прошлом месяце составил 300,2 млн долларов.  

В то же время, средства из резервов использовались для платежей Кабмина  по обслуживанию и погашению государственного долга Украины в иностранной валюте в сумме $5,8 млн.  

"По состоянию на 1 июля объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подытожили в НБУ.

Напомним, национальная валюта Украины по официальному обменному курсу укрепилась к доллару США на 1% за июнь и на 4% - с начала года.

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