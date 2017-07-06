На днях сервис BitFlip выпустил пресс-релиз в котором рассказал, что теперь пользователи могут продавать и покупать Ripple (XRP), который имеет огромный потенциал, при этом отсутствует на многих популярных площадках.

Напомним, что в последние месяцы к XRP проявляется повышенный интерес со стороны банковской сферы. В марте Консорциум из 47 японских банков объявил об успешном тестировании технологии распределенного реестра Ripple при осуществлении платежей в режиме реального времени и в обозримом будущем планирует задействовать ее на постоянной основе. О чем писали CNBC.

Успешно завершив пилотную программу, уже к осени 2017 года сразу несколько его участников планируют перейти на постоянное использование платформы RC Cloud. Этому, по словам Йошикавы (директор SBI Ripple Asia), будут предшествовать дискуссии относительно правил и межбанковских стандартов.

Также, в пресс-релизе биржа BitFlip сообщила, что добавлены новые фиатные пары - это Евро, Гривна и Тайский бат. В данный момент команда разработчиков работает над функционалом внутренних уведомлений и созданием API для возможности написания торговых ботов.

На прошлой неделе платформа уже отчитывалась о запуске партнёрской программы для привлечения трейдеров и о запуске второго раунда краудфандинга, на этот раз предлагая до 20% от своего дохода инвесторам.