Цены в Украине взметнулись вверх

Инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года, по оценкам Национального банка Украины, ускорилась до уровня около 15% с 13,5% в мае.

Как отмечается в материалах НБУ, инфляционные процессы в целом были контролируемыми, однако ускорение инфляции в мае и июне в годовом выражении оказалось выше траектории прогноза регулятора в результате подорожания сырых продуктов питания.

В то же время, Нацбанк отметил, что базовая инфляция оставалась ниже ожиданий и в мае составила 6,5% благодаря более низкому уровню потребительского вопроса, чем потенциальный, а также взвешенной фискальной и монетарной политике.

Как сообщили в НБУ, с экономикой Украины все не так хорошо, как думалось ранее.