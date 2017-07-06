Украина в 2017 году половину импортного угля купила в России

Всего наша страна закупила каменного угля на 1,25 млрд долларов

Украина в январе-июне 2017 года увеличила импорт каменного угля в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $1,257 млрд. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в отчетный период были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%).

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился до $631,1 млн с $446,3 млн, из США – до $340,5 млн с $95,9 млн. Из Канады Украина импортировала угля на сумму $109,6 млн.

При этом экспорт угля за шесть месяцев 2017 года составил в денежном выражении $47,9 млн против $23,1 млн в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, президент Петр Порошенко во время визита в США договорился о поставках в Украину 2 млн тонн американского угля.