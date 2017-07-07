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Главная » Деньги » Долги государства перед бизнесом могут вернуть за счет средств от спецконфискации

Долги государства перед бизнесом могут вернуть за счет средств от спецконфискации

Долги государства перед бизнесом могут вернуть за счет средств от спецконфискации
Фото: newsradio.com.ua

Чиновники задолжали бизнесменам уже 17,3 млрд грн

07.07.17 67
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Государственная фискальная служба вместе с министерством финансов Украины прорабатывает механизм возврата переплат, а также долга по возмещению НДС, сформированного с 2010 года, за счет средств от спецконфискации. Об этом сообщил и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан, передает УНИАН.

В то же время Мирослав Продан не исключает, что первоисточником сокращения переплат будут положительные начисления.

"Условно говоря, поступления в бюджет не идут, они "съедаются" переплатой в предыдущих периодах, идет взаимозачет. Поэтому все же логично было бы разово вернуть эти средства, и тогда при декларировании налога на прибыль мы бы получили существенное увеличение поступлений, реальных поступлений", – подчеркнул глава ГФС.

По данным Мирослава Продана, по состоянию на 1 июня 2017 года сумма долга государства за переплаты перед предприятиями составила 17,3 млрд грн.

"Около 12 млрд грн приходится на более 200 крупных плательщиков. Еще свыше 4,5 млрд грн – это обязательства перед около 12 тыс плательщиков. Если единовременно выделить эти 4 млрд грн, то проблема фактически будет снята, как массовая", - заявил Мирослав Продан.

При этом он отметил, что действующий бюджетный план не предусматривает отдельного ресурса для возврата излишне уплаченных платежей по прибыли.

Отвечая на вопрос о перевыполнении индикативов министерства финансов по доходам, и.о. руководителя подчеркнул, что в январе-июне поступления в общий фонд государственного бюджета составили 300,4 млрд. грн, что дало плюс к индикативу более 21 млрд грн.

"По таможенным платежам более 138 млрд грн перечислено за первые шесть месяцев. Это плюс к прошлому году 33,7 млрд грн. Среднедневные поступления по таможне ежемесячно увеличиваются. Нам говорят, что это девальвация дала результат. Мы сели, пересчитали. Средний курс с начала этого года составил 26,9 грн, за аналогичный период 2016 года – 25,6 грн. То есть рост составил 5%. В долларовом эквиваленте рост поступлений составляет 26%", - отметил Мирослав Продан.

Также, по словам чиновника, есть увеличение объемов импорта и цен на нефть, отмена льгот по налогообложению природного газа для НАК "Нафтогаз-Украины". Но если бы льгота по НДС в НАКу оставалась, то перевыполнение все равно бы имело плюс 26 млрд грн.

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