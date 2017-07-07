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Главная » Деньги » Китайская биржа завершила покупку Украинского банка реконструкции и развития
Китайская биржа завершила покупку Украинского банка реконструкции и развития
Фото: ТСН

Китайская биржа завершила покупку Украинского банка реконструкции и развития

В госбюджет поступили 82,83 млн грн

07.07.17 703
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Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE), которая стала победителем конкурса по продаже 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития, полностью выплатила 82,83 млн грн в государственный бюджет Украины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Фонд государственного имущества Украины и ВОСЕ заключили договор купли-продажи акций банка в начале июня 2017.

"Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию, и распространять информацию об украинских приватизационные перспективы среди своих клиентов", - подчеркнул председатель правления ВОСЕ Ян Дун Шенг после подписания договора.

Напомним, что государственный пакет акций УБРР был продан на аукционе 30 ноября BOCE по стартовой цене в 82,827 млн грн, но за полгода после победы в конкурсе ФГИ так и не подала в Национальный банк полный пакет документов на получение разрешения на покупку контрольного пакета акций Украинского банка реконструкции и развития.

Украинский банк реконструкции и развития создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк относится к небольшим финучреждениям по объему активов. По итогам 2015 года банк получил 570 тыс. грн чистой прибыли против 18,332 млн грн чистого убытка годом ранее.

 

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