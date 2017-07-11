Одесский припортовый завод приостановил производство

Одесский припортовый завод решил остановить производство аммиака и карбамида. Об этом сообщает заместитель генерального директора завода Николай Щуриков в Facebook.

"Руководством ОПЗ было принято решение остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида, поскольку их цена на мировых рынках падает, а цена газа, напротив, растет", - заявил Щуриков.

По его словам, в сложившейся рыночной ситуации давальческая схема невыгодна для компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин продлил срок приватизации ОПЗ

"До тех пор, пока совместно с Кабмином не будет найден компромисс по специальным условиям поставок газа, альтернативы давальческому контракту не предвидится", - сообщил Щуриков.

Он добавил, что в цехах тем временем будут осуществлены необходимые регламентные работы. Отмечается, что когда завод будет запущен снова, он будет полностью готов к производству.

"Но раз уж вынужденной остановки не избежать, мы решили провести ее с пользой и осуществить в цехах необходимые регламентные работы. Когда завод будет запущен снова (а я не сомневаюсь, что это произойдет!), он встретит инвесторов во всеоружии", - подчеркнул замгендиректора завода.

Напомним, Одесский припортовый завод, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию и занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.