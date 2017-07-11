Национальный банк Украины запустил в оборот новые памятные монеты, которые посвящены поэту-романтику первой половины XIX века Михаилу Петренко и живописцу-маринисту, баталисту и меценату Ивану Айвазовскому. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета, которая посвящена Петренко, имеет номинал 2 гривны и продолжает серию "Выдающиеся личности Украины". Цена монеты 35 грн.

На аверсе монеты изображен курган, украинская степь и каменная баба на которой сидит сокол. На реверсе монеты изображен сокол. Тираж монеты – 35 тысяч штук, она изготовлена из нейзильбера.

Михаил Петренко – поэт Харьковской школы романтиков, автор стихов "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…", "Взяв би я бандуру…", "Ходить хвиля по Осколу…", которые стали народными песнями.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Другая монета, которая пополнила серию "Выдающиеся личности Украины", посвящена Ивану Айвазовскому. Ее стоимость составляет 35 грн. Тираж монеты – 35 тысяч штук, она изготовлена из нейзильбера.

На аверсе монеты размещен вверху малый государственный герб Украины, ее номинал – 2 гривны. На реверсе монеты изображен портрет Айвазовского и написаны годы его жизни.

Иван Айвазовский – выдающийся украинский и российский художник-маринист и баталист армянского происхождения. Брат армянского историка и архиепископа Армянской апостольской церкви Габриэла Айвазовского.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine