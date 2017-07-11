В НБУ рассказали, сколько нелегальных обменников выявили с начала года

Национальный банк в первом полугодии 2017 года осуществил 503 проверки структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений и выявил 84 нелегальных пункта обмена валют. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Больше всего нелегалов зафиксировано в Ивано-Франковской области – 29 пунктов, в Киеве и Запорожской области – по 18, во Львовской области – 8, в Киевской – 5, в Кировоградской – 3.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк передает в правоохранительные органы. Наиболее эффективным является сотрудничество с правоохранительными органами Киева и Киевской области, от которых в НБУ оперативно поступают сообщения о принятых мерах по прекращению деятельности таких пунктов.

Напомним, Национальный банк Украины начал регулярные проверки с сентября 2016 года. В прошлом году НБУ осуществил 362 проверки пунктов по обмену валюты в 14 регионах Украины. До конца 2017 года запланировано охватить проверками пункты обмена валют небанковских финансовых учреждений по всей территории Украины.

По состоянию на 1 июля 2017 года генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, имеются у 29 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи "Укрпочта". Сегодня в Украине зарегистрировано 3371 обособленное подразделение небанковских финансовых учреждений.