НБУ обнаружил признаки "подозрительных операций" и вывод денег в 22 банках

Национальный банк Украины в первом полугодии 2017 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ предоставил правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в крупных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

По словам директора департамента финансового мониторинга Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ внедрил риск-ориентированный подход, что позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществлять финансовые операции.

Напомним, финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс. грн и имеющие соответствующие признаки, относятся Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.