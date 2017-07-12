Германия заработала на кризисе в Греции 1,3 млрд евро

Кредиты для Греции и покупка греческих облигаций принесли Германии доходы в 1,34 млрд евро. Об этом сообщило министерство финансов ФРГ в ответ на запрос фракции "зеленых" в бундестаге, передает Deutsche Welle.

Кредит Афинам по линии государственного банка KfW принес Берлину проценты на сумму в 393 млн евро. Доля прибыли, полученной ФРГ с 2015 года в рамках программы Европейского центробанка по выкупу греческих облигаций, составила 952 млн евро.

"Зеленые" призвали правительство ФРГ перечислить Греции эту прибыль, заявив об аморальности заработка на кризисе входящей в еврозону страны.

Ранее сообщалось, что в июне 2017 года страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш из пакета помощи в сумме 8,5 млрд евро.