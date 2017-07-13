Ирландцы не пройдут. Кто виноват в срыве переговоров Борисполя с Ryanair

10 июля авиакомпания Ryanair объявила об отмене полётов в Украину. Своё решение Ryanair объяснил тем, что гендиректор Борисполя Павел Рябикин не выполнил условия соглашения, достигнутого с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Как говорится в сообщении Ryanair, вместо этого аэропорт выбрал стратегию поддержки авиакомпаний с высокими тарифами, включая МАУ. "Мы сожалеем о том, что Украина ещё недостаточно зрелое место для инвестиций, возможности которых предоставляет Ryanair. Невыполнение аэропортом Киева обязательств приведёт к потере более 500 тыс. клиентов и 400 рабочих мест уже в первый год", — заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайен.

Столь резкая реакция авиакомпании связана с решением Рябикина в одностороннем порядке завершить обсуждение условий обслуживания в аэропорту. Несколькими днями ранее он отправил Ryanair подписанный Борисполем договор об обслуживании, в котором не было учтено главное требование авиакомпании — предоставление скидки по направлению Киев — Лондон, где уже летают МАУ и British Airways и которое по этой причине не попадает в программу новых рейсов.

Кроме того, Рябикин раскрыл ряд других требований авиакомпании, от выполнения которых Борисполь отказался. Если верить Рябикину, Ryanair требовал от аэропорта предоставления бесплатных аэронавигации, стоек регистрации пассажиров, стоянок для такси, площадей для рекламы, систем приёма багажа, офисов для продажи авиабилетов и аренды авто и выделения земельного участка для строительства отеля. Также в число требований авиакомпании, по версии Рябикина, входили единая ставка аэро­портового сбора в размере $7,5 с пассажира на протяжении четырёх лет и выплата аэропортом 35% прибыли с доходов магазинов duty free. По словам гендиректора Борисполя, все эти требования противозаконны.

Помимо прочего, авиакомпания потребовала закрепления стоянок самолётов, а это, по мнению Рябикина, технологически невозможно, а также 60-дневного кредитования со стороны Борисполя, что не отвечает требованиям финансовой дисциплины.

По словам Рябикина, 15 рейсов в неделю по четырём направлениям, которые Ryanair планировал осенью запустить из Борисполя, принесли бы аэропорту увеличение пассажиропотока на 1,5% и прирост доходов на 0,5%. В то же время, по оценкам гендиректора Борисполя, соглашение с требованиями Ryanair означало бы потерю аэропортом 2 млрд грн в год.

$77 млн в год терял бы, по словам Павла Рябикина, Борисполь, подписав соглашение с Ryanair

После уведомления Ryanair об отказе от полётов в Украину Омелян написал эмоциональный пост в своём Facebook. "Один из лучших юристов Украины (Рябикин. — Фокус) не знает, что конфиденциальные условия договора разглашать запрещено, а особенно фантазировать на их тему", — отметил чиновник.

Ryanair же комментировать условия договора отказывается, поэтому судить, действительно ли авиа­компания требовала от аэропорта столь широкого спектра бесплатных услуг, как заявляет Рябикин, затруднительно.

Небо Лондона

Между тем, по мнению главы юридической фирмы "Анте" Андрея Гука, скидки по лондонскому направлению Ryanair можно было предоставить на вполне законных основаниях. "Рябикин — опытный юрист. Он должен понимать, что надо было сделать анализ оферты с точки зрения антимонопольного законодательства, переписать с учётом этих рисков публичное предложение и сделать скидки временными", — поясняет Гук. Но, по его словам, Борисполь предпочёл создать неприемлемые условия для лоукоста. Гук явно намекает на протекционизм со стороны руководства аэропорта для МАУ Игоря Коломойского. Об этом же неоднократно говорили и чиновники Мининфраструктуры, как и сам Ryanair.

Впрочем, адепты теории сговора Борисполя с МАУ предпочитают замалчивать один вопрос: почему Ryanair не сумел договориться с аэропортом Киев (Жуляны), как это предполагалось изначально. Именно в Жуляны из-за более дешёвых тарифов "тупикового" аэропорта, не имеющего возможностей для транзита, летают лоукостеры WizzAir, Flydubai и Pegasus Airlines. А вот МАУ в Жулянах как раз нет. Да и сам аэропорт концессионный — он находится в управлении киевского девелопера Василия Хмельницкого. Последнего с Коломойским не связывают ни политические, ни бизнес-проекты. То есть интересы днепровского олигарха Хмельницкому безразличны.

Как это было

В начале марта этого года распространились очередные слухи о намерении Ryanaіr начать полёты в Жуляны. Аэропорт периодически вступал в переговоры с ирландским перевозчиком начиная с 2011-го, однако ни одна из попыток договориться так и не увенчалась успехом. Как поясняло руководство Жулян, Ryanaіr настаивал на плате $5 за каждого перевезённого пассажира, что аэропорт не устраивало.

Как утверждает источник Фокуса в топ-менеджменте одной из работающих в авиации крупных компаний, ещё в ноябре прошлого года менеджеры Ryanaіr хоть предварительно и оценивали перспективы украинского рынка, однако категорично заявляли, что в ближайшее время летать в страну не намерены.

Однако в начале года, по словам нашего визави, Ryanaіr по собственной инициативе возобновил переговоры. Менеджеры авиакомпании пояснили, что предложение, сделанное им Владимиром Омеляном, заставило пересмотреть планы в отношении Украины.

$4,5 млн в год заработал бы, по оценке Владимира Шульмейстера, Борисполь за счёт неавиационной деятельности после прихода Ryanair

Далее следовали несколько месяцев переговоров с руководством Жулян. 13 марта премьер Владимир Гройсман заявил о приходе в Украину ирландского перевозчика. В тот же день вечером в Жулянах приземлился корпоративный борт Ryanaіr с топ-менеджментом компании. Но днём позже представители перевозчика заявили о выполнении полётов из государственного Борисполя.

Чтобы пояснить столь странный выбор аэропорта, Дэвид О’Брайен дал авиационному эксперту Александру Ланецкому интервью, в котором говорил о стремлении заключить стратегическое соглашение с МАУ и продавать на своём сайте совместные билеты из Европы в Азию и страны СНГ: в Борисполь, по задумке О’Брайена, пассажиров должен был привозить Ryanair, а затем пересаживать их на рейсы МАУ. Однако это откровенная фантастика. Ryanair неоднократно говорил о намерении начать продажу билетов с пересадкой на свои же рейсы на собственных базах. Однако до сих пор не смог это осуществить из-за неприспособленности лоукост-модели для хабовых перевозок.

Ryanaіr с Жулянами просто не сумел договориться в очередной раз. Как уверяет наш источник, именно тогда Омелян на свой страх и риск пообещал, что добьётся выполнения условий перевозчика государственным Борисполем.

Омеляна можно понять. В совместном брифинге министра и О’Брайена также было заявлено участие руководителя фракции "Народного фронта" нардепа Максима Бурбака. Это подтверждает популярную в инсайдерских кругах версию о том, что настойчивые попытки Мининфраструктуры привести в Украину Ryanair — не что иное, как имиджевый проект "Народного фронта", по квоте которого Омелян и попал в министерское кресло.

Новоназначенный директор Борисполя Павел Рябикин в ответ на давление Омеляна избрал тактику "итальянской забастовки". Он вёл переговоры с Ryanair, однако категорически не соглашался отступать от буквы закона. Так, чтобы предоставить ирландскому перевозчику хотя бы на части направлений тариф в $7,5 за пассажира, Омеляну пришлось снизить базовые тарифы Борисполя, от которых рассчитывается скидка на новые рейсы.

Однако Мининфраструктуры не имеет права вмешиваться в коммерческую деятельность аэропортов. Омелян оказался не в состоянии легализовать все остальные требования авиакомпании. "Если бы Рябикин пошёл на поводу требований Ryanair, к нему пришла бы прокуратура и обвинила его в нанесении ущерба государству. Чем бы ему помог Омелян? Такое можно было делать при Януковиче, когда все жёстко подчинялись спущенным сверху директивам. Но не сейчас", — поясняет наш собеседник.

Соглашается с ним и бывший глава авиационного департамента Мин­инфраструктуры Андрей Ярмак. "Рынок на лондонском направлении сформирован, и действующие на маршруте перевозчики не должны получать дополнительных преференций. Программа мотивации создана как маркетинговый инструмент для развития маршрутной сети, когда на начальных этапах запуска нового рейса аэропорт разделяет финансовые риски с перевозчиком. Поэтому вполне логичным выглядит отказ руководства Борисполя от предоставления скидок для Ryanair по данному направлению. Это нарушит логику функционирования самой программы", — говорит он.

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Продавать по-новому

Впрочем, и в позиции Омеляна, чем бы он ни руководствовался в стремлении привлечь Ryanair в Украину, логика есть. Действительно, эта авиакомпания выкручивает аэропортам руки, требуя лучших условий, чем у других перевозчиков по всей Европе. И аэропорты на условия Ryanair соглашаются, несмотря на протесты конкурирующих авиакомпаний. Дело в том, что при желании Ryanair, крупнейшая авиакомпания Европы, продавшая в прошлом году 106 млн билетов, может генерировать гигантские потоки.

Европейские аэропорты благодаря Ryanair зарабатывают на неавиационной деятельности — общепите, магазинах duty free, парковках, трансфере пассажиров. "Важнейший положительный эффект от Ryanair — это увеличение пассажиропотока. Предлагаемые 150 тыс. пассажиров могут принести до $4,5 млн. Во взаимодействии с лоукостами важную роль играют именно неавиационные виды деятельности", — поясняет экс-замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Кроме того, на туристических направлениях дополнительную прибыль приносит оставленный привезёнными Ryanair пассажирами туристический налог и фискальные платежи с прибыли рестораторов. Это даёт возможность местным властям курортных регионов дотировать Ryanair, даже доплачивая перевозчику за доставленных им пассажиров.

Однако украинские аэропорты на неавиационной деятельности пока зарабатывать не умеют. Эта проблема тоже не нова. О необходимости развивать неавиационную деятельность говорят с 2013 года, когда первоначально планировалось подписать с ЕС Соглашение об открытом небе. При назначении Рябикина на пост гендиректора Борисполя Омелян одним из показателей работы менеджера определил увеличение доли неавиационных доходов аэропорта до 40% в течение двух лет. И Рябикин работает над этим. "Мы услышали просьбу от Lufthansa Group организовать отдельный сервис для бизнес-пассажиров этой группы. У нас прошёл тендер на строительство паркинга, мы в процессе подписания договора с подрядчиком. Первую очередь приблизительно на 1 тыс. машино-мест, очень надеемся, сдадим к концу I квартала следующего года. Также на протяжении 7–8 месяцев появятся дополнительные 500 кв. м площади для размещения магазинов и ресторанов", — говорит Рябикин. Но инфраструктурные преобразования аэропорта дело не одного дня.

Что касается туристической прибыли от отельеров и рестораторов, то пока в Украине в небольших отелях вообще не выдают чеков, а счета ресторанов сплошь записаны на ФЛП на едином налоге, говорить о том, что за счёт туристов удастся собрать средства на дотации Ryanair, попросту смешно. То есть надо признать: полёты Ryanair на предложенных перевозчиком условиях в сложившейся ситуации Борисполю действительно невыгодны.

Зачем же так резко?

Тем не менее ещё несколько дней назад практически все опрошенные Фокусом профильные эксперты утверждали, что в итоге перевозчик всё же подпишет предложенные аэропортом условия.

По одной из версий, программа полётов Ryanair в Украину оказалась коммерчески убыточной. Авиакомпания просто не смогла продать необходимое количество билетов по приемлемой цене. И использовала нежелание Борисполя подписывать на её условиях договор, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. В Европе такие случаи уже были.

Однако важнее другое. Омелян, несмотря на очевидную уже после провала переговоров с Жулянами скандальность затеи, действительно много сделал для развития украинской авиации. "Авиакомпании почувствовали уменьшение тарифов в Борисполе, все получили скидки за новые рейсы и за объём перевозок. МАУ заявила о большом количестве лоукост-цен на билеты. WizzAir увеличивает присутствие на рынке и предлагает много акций. Eurowings сообщил о выходе на рынок Украины. Такие компании, как Ryanair, меняют правила игры. И в итоге меняется всё", — восклицает Гук.

Что же касается Ryanair, можно предположить, что возросшая благодаря инициативности Омеляна активность конкурентов таки вынудит зайти ирландского перевозчика в Украину. И год-два спустя Ryanair начнёт очередной раунд переговоров с Жулянами. Так как в этот раз переговоры будут сугубо коммерческие, не подкреплённые щедрыми обещаниями министра, авиакомпания окажется сговорчивее.

Главное, чтобы чиновники занимались своей работой — создавали благоприятную регуляторную базу, а не вмешивались в переговоры двух субъектов хозяйствования — авиакомпании и аэропорта. Не министерское это дело.

Инфографика: Елизавета Букреева