Лагард не исключает еще одного мирового финансового кризиса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард не исключает, что мир может постигнуть еще один финансовый кризис. Об это она сказала в эфире телеканала CNBC, передает РБК-Украина.

"Есть циклы, которые мы видели в последние десять лет, и они не исключают возникновение кризиса", – заявила Лагард.

Она отметила непредсказуемость финансовых кризисов, и призвала министров финансов и директивные органы быть осторожными и заранее подготовится к возможному наступлению кризиса в финансовой системе мира.

"Откуда это будет, и какую форму примет, как будет вестись международная деятельность… Как правило, кризис никогда не приходит оттуда, откуда мы ожидаем", – добавила глава МВФ.

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Лагард также добавила, что для того, чтобы быть готовыми к потрясениям, мировые правительства должны убедиться в том, что финансовый сектор их стран находится под присмотром, и хорошо отрегулирован, и финансовые институты здоровы. По ее мнению, необходимо предвидеть и подготовить защитные меры, чтобы противостоять потенциальному кризису.