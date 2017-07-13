Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Украины на 2018-2019 годы

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3% до 3,5%, в 2019 году – с 3% до 4%. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

Руководитель программ человеческого развития Всемирного банка Фон Зао подчеркнул, что для стабильного роста экономики и дальнейшего сотрудничества с банком, Украина должна улучшить сферу социальных услуг и создать стабильное физическое пространство.

Это, по словам Зао, будет основными предпосылками следующего шага помощи ВБ Украине.

"Традиционно, государственный сектор доминирует над украинской экономикой. Прогнозы Всемирного банка указывают на то, что частный сектор в Украине займет более решающие позиции в последующие годы, если будет активно участвовать в реформировании", – добавил Зао.

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Ранее сообщалось, что Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2% и до 4% до начала 2019 года.