Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Украины на 2018-2019 годы

Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Украины на 2018-2019 годы

Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Украины на 2018-2019 годы
Фото из открытых источников

ВБ призывал правительство улучшить социальную сферу

13.07.17 62
200

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3% до 3,5%, в 2019 году – с 3% до 4%. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

Руководитель программ человеческого развития Всемирного банка Фон Зао подчеркнул, что для стабильного роста экономики и дальнейшего сотрудничества с банком, Украина должна улучшить сферу социальных услуг и создать стабильное физическое пространство.

Это, по словам Зао, будет основными предпосылками следующего шага помощи ВБ Украине.

"Традиционно, государственный сектор доминирует над украинской экономикой. Прогнозы Всемирного банка указывают на то, что частный сектор в Украине займет более решающие позиции в последующие годы, если будет активно участвовать в реформировании", – добавил Зао.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2% и до 4% до начала 2019 года.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Ни одна страна ЕС не лишит Украину ее европейского выбора, – ПорошенкоВсемирный банк посчитал, во сколько Украине обходится "неудовлетворительная медицина"Украину не одолеет внешний враг, но остерегайтесь внутренней борьбы, – Туск

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2454
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 5868
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 22999
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 3255
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1425
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2493
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1286
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4393
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1322
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2382
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 9285 / 10831
  2. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 4020 / 4439
  3. У России не получается достроить атомный ледокол без Украины 3094 / 3817
  4. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 3046 / 3601
  5. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 2983 / 3417
  6. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 2639 / 3031
  7. По назначению Луценко генпрокурором начато расследование 2263 / 2907
  8. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 2135 / 10298
  9. В Сумах открывает завод итальянская компания 1980 / 2326
  10. В Одессу прибыли американские Poseidon 1815 / 2484
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 32 / 10831
  2. Сотворение себя. На чём должно строиться образование 21 / 1307
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 10 / 22999
  4. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 10 / 3601
  5. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 9 / 3937
  6. Ирландцы не пройдут. Кто виноват в срыве переговоров Борисполя с Ryanair 9 / 1952
  7. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 8 / 3417
  8. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 8 / 3031
  9. Все украинские военные должны выучить английский, - Полторак 7 / 1319
  10. По назначению Луценко генпрокурором начато расследование 7 / 2907
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.