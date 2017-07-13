В Украине с начала 2017 года сумма наличных денег в обращении уменьшилась на 10 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины на своей странице в Facebook.

В наличном обращении страны по состоянию на 01 июля 2017 находилось наличности на общую сумму 331 млрд грн, в том числе банкнот – 328,9 млрд грн (2,8 млрд штук), монет – 2,04 млрд грн (12,9 млрд штук).

Общее количество банкнот на душу населения составляло 66 штук, а разменных монет – 291 штука.

Традиционно больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 грн (20,05%) и монет номиналом 10 коп. (29,58%), а меньше всего – банкнот номиналом 20 грн (4,76%) и монет номиналом 1 грн (3,81%).