Апелляционный суд снял арест с акций ТриМоб

Апелляционный суд Киева снял арест со 100% акций мобильного оператора ТриМоб, принадлежащих Укртелекому. Об этом говорится в решении суда, передает Liga.net.
Суд также удовлетворил жалобу адвоката ЕСУ и Укртелекома и снял запрет на отчуждение корпоративных прав ТриМоба.
Напомним, в апреле этого года Печерский районный суд Киева арестовал акции компаний Укртелеком и ТриМоб. Решение принято в связи с тем, что Генеральная прокуратура начала расследование о незаконном выделении по указанию бывшего президента Виктора Януковича 220 млн грн из государственного бюджета и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн цене.