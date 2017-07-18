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Главная » Деньги » Еврокомиссия планирует ввести антидемпинговые пошлины на импорт украинской стали, - СМИ
Еврокомиссия планирует ввести антидемпинговые пошлины на импорт украинской стали, - СМИ
Фото из открытых источников

Еврокомиссия планирует ввести антидемпинговые пошлины на импорт украинской стали, - СМИ

Продукцию Метинвеста могут обложить пошлиной в размере 19,4%

18.07.17 18
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Евросоюз планирует ввести антидемпинговые пошлины в размере до 33% на импорт стали горячего проката из Бразилии, Ирана, России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект решения Еврокомиссии, передает Европейская правда.

В частности, ЕС может ввести пошлину в размере 19,4% на продукцию украинской металлургической группы "Метинвест".

Пошлина в размере 16,3% предусмотрена для стали ArcelorMittal Brasil, 17,5% - Usinas Siderurgicas и 15,7% - Companhia Siderurgica National. Сталь иранской Mobarakeh Steel планируется обложить 23% пошлиной. ЕС также планирует ввести пошлину в размере 15% для стали производства Новолипецкого металлургического комбината, 33% - для Магнитогорского металлургического комбината и 5,3% для Северстали.

Сейчас в Евросоюзе действует более 40 различных антидемпинговых мер, направленных на защиту европейских производителей стали, которые применяются в основном к Китаю. В июне пошлины на импорт стали из Китая были повышены до 35,9%.

Еврокомиссия начала расследование в отношении стали горячего проката из Бразилии, Ирана, России, Украины, а также Сербии в июле прошлого года в ответ на жалобу европейской ассоциации стали Eurofer.

В ходе расследования выяснилось, что доля стали горячего проката из всех стран, кроме Сербии, на рынке ЕС выросла до 12,6% в середине 2016 года с 7,5% в 2013 году. Цены же на сталь снизились на четверть.

Поэтому, Еврокомиссия решила прекратить расследование в отношении Сербии и обложить пошлинами других производителей.

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