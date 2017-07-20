Украина тратит более 100 миллиардов ежегодно на обслуживание внешнего долга

Украина тратит 4% ВВП на обслуживание внешнего долга, что составляет более 100 млрд грн ежегодно.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме по децентрализации в Тернопольской области, передает УНИАН.

"Мы 4% ВВП тратим на то, чтобы обслуживать внешние долги, это больше 100 млрд грн ежегодно", - сказал он.

По словам премьера, около 5,5 млрд долларов Украина ежегодно расходует из бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда, 5% ВВП - на безопасность и оборону.

"Реформы нам нужны как воздух. Все, кто говорит, что они не нужны, что нужно все и всем выплатить сегодня, - я тоже это поддерживаю. Но те, кто говорит, они ведь понимают, что в бюджете денег нет, и как это сделать, они тоже не знают. Мы эту чушь иногда воспринимаем за чистую монету", - отметил премьер.

Напомним, по данным Минфина, государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а из его общего объема 70% составляют валютные займы. Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-апрель 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,33 млрд долларов, или на 4,7%, – до 74,31 млрд по состоянию на 30 апреля.

По словам министра финансов Александра Данилюка, Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере 14 млрд долларов в 2017-2019 годах, 11 млрд из которых нужно будет выплатить из государственного бюджета, в том числе за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях.