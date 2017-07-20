МВФ: Земельная реформа не обязательна для получения Украиной следующего транша кредита

Обязательными условиями остаются пенсионная реформа, ускорение приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией

Земельная реформа, предусматривающая запуск в Украине рынка сельскохозяйственных земель, больше не является условием получения Украиной следующего транша Международного валютного фонда и может быть проведена позже в этом году.

Об этом заявил замглавы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне, передают мировые СМИ.

"Земельная реформа является важной составляющей программы, но существует необходимость ее доработать, достичь консенсуса по ключевым будущим шагам. Есть необходимость отложить земельную реформу на более поздний срок в этом году", - сообщил Мюррей.

Спикер МВФ напомнил, что условиями выделения Украине четвертого транша остаются пенсионная реформа, ускорение приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее МВФ официально не подтверждал исключение земельной реформы из меморандума с Украиной.