Приватбанк будет хранить наличность НБУ

Национальный банк Украины предоставил Приватбанку статус уполномоченного банка по хранению наличности регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк продолжает делегировать часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка - банкам, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине... Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, на делегированные модели", - говорится в сообщении.

Таким образом, Приватбанк стал вторым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка по разрешению последнего, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.

Ранее аналогичный статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора, получил Ощадбанк.