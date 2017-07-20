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Главная » Деньги » Приватбанк будет хранить наличность НБУ
Приватбанк будет хранить наличность НБУ
Фото: ТСН

Приватбанк будет хранить наличность НБУ

Ранее аналогичный статус получил Ощадбанк

20.07.17 795
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Национальный банк Украины предоставил Приватбанку статус уполномоченного банка по хранению наличности регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк продолжает делегировать часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка - банкам, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине... Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, на делегированные модели", - говорится в сообщении.

Таким образом, Приватбанк стал вторым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка по разрешению последнего, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки. 

Ранее аналогичный статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора, получил Ощадбанк.

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