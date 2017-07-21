Прокуроры и следователи в Украине станут зарабатывать на 70% больше

Зарплата генпрокурора и его замов вырастет на треть

Зарплаты у прокуроров и следователей вырастут на 70% в случае вступления в силу соответствующего закона.

Об этом заявил на совещании в Харькове генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

"Мы добились решения о довольно ощутимом повышении заработных плат. Закон проголосован Верховной Радой и находится на подписи у председателя Верховной Рады. Думаю, что, с большой долей вероятности, этот документ будет подписан, после этого зарплаты у коллег вырастут", - сказал он.

Луценко рассказал, что прокурор местной прокуратуры, который на сегодняшний день имеет зарплату от 10 до 15 тыс. грн, после повышения будет получать от 15 до 26 тыс. грн.

Старший следователь по особо важным делам, который сейчас получает от 11 до 17 тыс. грн, будет иметь зарплату в размере от 16 до 29 тыс. грн.

В общей сложности после повышения заработной платы следователи и прокуроры по максимальной ставке будут получать на 70% больше, чем сейчас.

В то же время зарплата административных работников в системе прокуратуры увеличится только на 30%.

Генпрокурор уточнил, что у него и его заместителей зарплата вырастет на 30%.