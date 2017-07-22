За полгода 2017 года в Евросоюзе изъяли 331 тыс. фальшивых купюр

За первые шесть месяцев 2017 года в странах Евросоюза изъяли из оборота 331 тыс. фальшивых купюр евро. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Европейского центробанка, передает 112 Украина.
Около 85% поддельных банкнот - купюры номиналом 20 и 50 евро. ЕЦБ отмечает, что вероятность получить поддельную банкноту очень мала, поскольку количество подделок в сравнении с настоящими банкнотами, которые находятся в обращении, очень невелика. Сейчас в обращении находятся более 20 млрд евробанкнот, их общая стоимость превышает 1,1 трлн евро.
Количество изъятых за первое полугодие 2017 года купюр меньше, чем во второй половине 2016 года, когда из оборота было изъято 353 тыс. фальшивых банкнот.