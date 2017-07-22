За полгода 2017 года в Евросоюзе изъяли 331 тыс. фальшивых купюр

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 20 и 50 евро

За первые шесть месяцев 2017 года в странах Евросоюза изъяли из оборота 331 тыс. фальшивых купюр евро. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Европейского центробанка, передает 112 Украина.

Около 85% поддельных банкнот - купюры номиналом 20 и 50 евро. ЕЦБ отмечает, что вероятность получить поддельную банкноту очень мала, поскольку количество подделок в сравнении с настоящими банкнотами, которые находятся в обращении, очень невелика. Сейчас в обращении находятся более 20 млрд евробанкнот, их общая стоимость превышает 1,1 трлн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинском полиграфкомбинате напечатали 6 млн высококачественных долларов

Количество изъятых за первое полугодие 2017 года купюр меньше, чем во второй половине 2016 года, когда из оборота было изъято 353 тыс. фальшивых банкнот.