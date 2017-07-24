Фонд госимущества объявил о начале энергетической приватизации

Фонд государственного имущества 24 июля объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций 7 областных энергетических компаний. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
На продажу выставлены по 25% акций ОАО "Одессаоблэнерго", ПАО "Донецкоблэнерго", ПАО "Донбассэнерго", ОАО "Сумыоблэнерго", ПАО ДТЭК "Днепрооблэнерго", ПАО ДТЭК "Западэнерго", ОАО "Киевэнерго".
Напомним, Кабинет министров Украины намерен оставить в государственной собственности 15 особо важных предприятий, а также 363 объекта госсобственности, которые обеспечивают выполнение государством своих функций, выставив на продажу при этом 893 госактива.