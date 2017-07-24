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МВФ прогнозирует подъем мировой экономики

МВФ прогнозирует подъем мировой экономики
Фото: flickr.com/worldbank

При этом в США ожидается уменьшение экономического роста

24.07.17 89
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Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют подъем мировой экономики за счет стран Европейского Союза за следующие десять лет. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на распространенные в понедельник, 24 июля, корректировки прогноза конъюнктуры мирового рынка.

"Мир находится в преддверии самого масштабного за последние десять лет скачка экономики и его локомотивом выступит Европа", – говорится в сообщении.

В 2017 году рост мировой экономики должен составить 3,5%, а в следующем – 3,6%.

Аналитики скорректировали прогнозы в сторону улучшения для многих стран Европы, в частности, для Германии, Франции, Италии и Испании.

Также эксперты не исключают, что экономики стран континентальной Европы будут расти еще быстрее из-за стабильной политической обстановки.

Однако, для США аналитики скорректировали прогноз экономического роста в сторону уменьшения.

Одной из причин уменьшения экономического роста США аналитики считают проблемы Дональда Трампа в реализации своей амбициозной инфраструктурной программы.

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