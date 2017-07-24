МВФ прогнозирует подъем мировой экономики

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют подъем мировой экономики за счет стран Европейского Союза за следующие десять лет. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на распространенные в понедельник, 24 июля, корректировки прогноза конъюнктуры мирового рынка.
"Мир находится в преддверии самого масштабного за последние десять лет скачка экономики и его локомотивом выступит Европа", – говорится в сообщении.
В 2017 году рост мировой экономики должен составить 3,5%, а в следующем – 3,6%.
Аналитики скорректировали прогнозы в сторону улучшения для многих стран Европы, в частности, для Германии, Франции, Италии и Испании.
Также эксперты не исключают, что экономики стран континентальной Европы будут расти еще быстрее из-за стабильной политической обстановки.
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Однако, для США аналитики скорректировали прогноз экономического роста в сторону уменьшения.
Одной из причин уменьшения экономического роста США аналитики считают проблемы Дональда Трампа в реализации своей амбициозной инфраструктурной программы.