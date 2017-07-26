Суд Великобритании признал исключительное право Украины на апелляцию по "долгу Януковича"

Высокий суд Англии признал исключительное право Украины на рассмотрение Аппеляционным судом Англии жалобы на свое последнее решение в деле так называемого "долга Януковича". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

На заседании 26 мая 2017 года суд рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам своего предыдущего решения об упрощенном порядке судебного производства, о котором ходатайствовала Украина.

В частности, суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украине в английском Апелляционном суде, который состоится не раньше 2018 года.

Напомним, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в $3 млрд, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на $3 млрд, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

В конце мая сообщалось, что Лондонский суд отложил вынесение промежуточного решения по делу о "долге Януковича".