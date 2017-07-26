Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Суд Великобритании признал исключительное право Украины на апелляцию по "долгу Януковича"

Суд Великобритании признал исключительное право Украины на апелляцию по "долгу Януковича"

Суд Великобритании признал исключительное право Украины на апелляцию по "долгу Януковича"
Фото: depo.ua

Выполнение предыдущего решения суда приостановлено

26.07.17 60
000

Высокий суд Англии признал исключительное право Украины на рассмотрение Аппеляционным судом Англии жалобы на свое последнее решение в деле так называемого "долга Януковича". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

На заседании 26 мая 2017 года суд рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам своего предыдущего решения об упрощенном порядке судебного производства, о котором ходатайствовала Украина.

В частности, суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украине в английском Апелляционном суде, который состоится не раньше 2018 года.

Напомним, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в $3 млрд, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на $3 млрд, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

В конце мая сообщалось, что Лондонский суд отложил вынесение промежуточного решения по делу о "долге Януковича".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В Великобритании юных хакеров попытаются перевоспитать в специальных лагеряхВ оккупированном Донбассе больше танков РФ, чем у всей Западной Европы, – ВолкерГосдеп: Вопрос предоставления Украине летального оружия сейчас не рассматривается

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 18194
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1396
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 12578
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4276
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8907
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1319
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3215
  1. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 5589 / 6087
  2. Концерн "Антонов" официально ликвидирован 4958 / 5570
  3. В Украине начал работу новый мобильный оператор 2580 / 2861
  4. В Украине продаются цирки и киностудии 2417 / 2714
  5. Американский рельсотрон уже скоро сможет делать несколько выстрелов подряд 2070 / 2422
  6. Дрон с пропеллерами на пропеллере сделали в Сингапуре 2068 / 2381
  7. В Украине намечается новая блокада российского бизнеса 1908 / 2124
  1. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 90 / 6087
  2. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 31 / 18194
  3. В Украине продаются цирки и киностудии 12 / 2714
  4. Концерн "Антонов" официально ликвидирован 12 / 5570
  5. Снимите боль. Почему украинцам приходится бороться за адекватное обезболивание 10 / 1011
  6. Цирк с конями. Когда рыцарь — жлоб 8 / 987
  7. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 6 / 43852
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.