Хотим дешевле. 5 способов сэкономить на летнем отдыхе

В 2017 году в Украине бум путешествий. По данным Государственной авиационной службы, в первом полугодии этого года объёмы международных авиаперевозок украинских авиакомпаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 42%, до 4,1 млн пассажиров. При этом наиболее быстро растут объёмы чартерных перевозок на популярные курорты. Лишь из Борисполя ежедневно отправляется около 25 чартерных рейсов.

Столь стремительному росту пассажиропотока способствовал ряд факторов. Так, чиновники всерьёз взялись за рынок авиаперевозок. Антимонопольный комитет провёл разбирательство относительно монополизма на рынке авиатоплива, после чего цена горючего для авиакомпаний снизилась. Да и падение мировых центр на нефть способствует удешевлению авиатоплива. Мининфраструктуры добилось снижения ставок обслуживания в Борисполе и их прозрачного предоставления авиакомпаниям. А Госавиаслужба значительно либерализовала назначения авиакомпаний на линии, что привело к росту конкуренции. В итоге цены на авиабилеты упали.

Всё этого и вылилось в рост турпотока. К примеру, губернатор Анталии Мунир Каралоглу приводит показательную статистику: за первые шесть месяцев этого года регион посетило 283 тыс. украинских туристов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года курорт рассчитывает принять более 750 тыс. украинцев — на 174 тыс. больше, чем в прошлом году.

Однако стремительный рост туризма может сыграть с украинскими отдыхающими злую шутку. В этом году значительно снизилось число горящих путёвок и прочих акционных предложений. Это произошло как из-за увеличения потока украинских туристов на популярные курорты, так и благодаря возврату в Турцию россиян, оккупировавших местные отели. В целом турпоток в Анталию в этом году вырос на 57%.

Если в прошлом году можно было съездить в турецкий Кемер за $150–200 на человека, то в этом году путёвки на этот курорт стоят от $300.

Одним словом, хоть зарплаты украинцев за последний год немного и выросли, наскрести средства на отпуск всё равно тяжело. Поэтому Фокус узнал пять способов сделать поездку мечты более доступной.

Планируйте отдых заранее

В этом году значительно снизилось число горящих путёвок и прочих акционных предложений

Идеальный вариант — спланировать отпуск как минимум за полгода. Самостоятельным путешественникам это позволит купить билеты значительно дешевле. Например, МАУ предоставляет пассажирам возможность за девять месяцев до вылета купить билеты в Израиль, Турцию, Азербайджан, ОАЭ и европейские страны по цене от 560 грн в одну сторону. Правда, лететь придётся без багажа, лишь с ручной кладью.

"Я планирую поездки на год вперёд и в основном ориентируюсь на классических авиаперевозчиков, а не на лоукосты, поскольку классическими перевозчиками удобнее всего добираться к пункту назначения. Аэропорты лоукостов иногда находятся на расстоянии до 100 км от города. Поэтому трансфер из аэропорта стоит как сам билет", – поясняет объездивший более 30 стран киевлянин Сергей Копытко.

По его словам, ещё один недостаток лоукостов — они не продают билеты с пересадкой. И если рейс до аэропорта пересадки опаздывает, пропадает весь билет. Впрочем, в этом случае помогут онлайн-агентства бронирования билетов, наподобие kiwi.com. Билеты на них стоят немного дороже, чем непосредственно на сайтах авиакомпаний, однако посредник гарантирует стыковку рейсов. Если с самолётом на одном из участков что-то случится, агентство за свой счёт предоставит билет на ближайший рейс.

Пакетные же туристы могут воспользоваться многочисленными акциями раннего бронирования. Они наиболее эффективны в случае, если вы собрались отдохнуть на массовых курортах, например в Турции или Египте.

По словам директора туроператора Coral Travel Татьяны Прокопенко, туристы, которые этой весной воспользовались услугой раннего бронирования путёвок в Турцию, сэкономили 15–20%. А те из них, которые полетят в отпуск в августе, сэкономят ещё больше. Ведь, по подсчётам Прокопенко, из-за востребованности турецкого направления, стоимость отдыха в последний месяц лета вырастет ещё на 5% по сравнению с июлем. Так как в июле средняя цена тура в Турцию на девять дней на двоих составляла $1,3 тыс., экономия для семейного бюджета получается более чем ощутимая.

Сейчас, как поясняет директор Coral Travel, туроператоры запускают программы раннего бронирования на осень. По прогнозам Татьяны Прокопенко, бронируя сейчас путёвку на осенние месяцы, также можно будет сэкономить около 20% от той цены, которую попросят за пакет за неделю-две до вылета.

Ищите акции

Из-за востребованности турецкого направления, стоимость отдыха в последний месяц лета вырастет ещё на 5% по сравнению с июлем

Авиакомпании и туркомпании зачастую борются за туристов при помощи акций. К примеру, на днях Turkish Airlines анонсировала акцию Stopover Istanbul. Бронируя билеты в обе стороны с пересадкой в Стамбуле, пассажиры экономкласса могут бесплатно провести ночь в одном из 4-звёздочных отелей города и посмотреть исторический центр. А пассажирам бизнес-класса авиакомпания оплатит две ночи в 5-звёздочном отеле в центре древней столицы страны.

Много акций бывает и у туроператоров. К примеру, вышеупомянутый Coral Travel при покупке путёвки на двух взрослых бесплатно везёт на отдых и двоих детей. Туроператор TUI предлагает каждую субботу скидки до 2 тыс. грн за тур, 3% скидки при оплате тура банковской картой и 12% скидки на товары в магазинах Duty Free в аэропортах Борисполя и Одессы.

Не покупайте экскурсии у туроператора

"Сейчас туроператоры предлагают дешёвые автобусные поездки в Европу за счёт того, что они не включают в турпакет факультативные экскурсии. Если подготовиться к поездке заранее, эти экскурсии можно и не покупать. Лучше самому разобраться, что именно вы хотите посмотреть, узнать, на какой общественный транспорт сесть, чтобы добраться до нужного объекта и прочее. Это позволит вам практически не тратиться на экскурсии", — говорит туристический блогер Любовь Чигирь.

Кроме того, в европейских городах в выходные дни часто проводят бесплатные экскурсии по городу, а также дают возможность бесплатно посетить музеи. Если в дополнение к этому заранее поискать недорогие ресторанчики и места, где можно недорого развлечься, поездка может получиться весьма бюджетной. Всю эту информацию Чигирь советует искать на таких ресурсах как Price of Travel и Budget Your Trip.

Не бойтесь горящих туров

Больше всего горящих путёвок в мае-июне, когда высокий сезон на популярных курортах ещё не начался. С середины июля поймать такую путёвку уже сложнее. Но если задаться целью, то и в разгар сезона может повезти. Главное, быть готовым отправиться на отдых прямо сейчас. "Неделю назад мы с мужем слетали на отдых в Кемер в Турцию за $175 на двоих. Да, мы отдыхали в отеле три звезды, но отдых получился незабываемый. Тем более за такие деньги!" — не скрывает восторга киевлянка Оксана.

Её поездка оказалась немного экстремальной, так как вылетать нужно было в тот же день, да ещё из Винницы. Но Оксане с мужем чудом удалось закрыть все дела, доехать на машине до Винницы и вылететь в Турцию.

Чтобы "поймать" столь выгодную горящую путёвку, Любовь Чигирь советует следить за так называемыми агрегаторами туров: оtpusk.com, hottour.com.ua, hottours.in.ua, turne.com.ua, "Поехали с нами" и т. д. На каждом из этих сайтов есть витрина горящих туров.

Если подойти к организации летнего отпуска с холодным умом, сэкономить 20–25% от первоначальной стоимости тура вполне реально

Помимо горящих пакетных туров, туроператоры часто предлагают горящие перелёты на чартерах — когда горят последние места, билеты отдают очень дёшево, поскольку туроператору выгоднее их продать так, чем не продать вообще. "Практически всегда такие предложения появляются за два-семь дней до даты вылета. Летом, в основном, горят чартерные перелёты в Албанию, Черногорию, Болгарию. Может также гореть экзотика: Шри-Ланка, Доминиканская Республика, Занзибар, Таиланд и т. д.", 0151 делится своими наблюдениями Копытко.

Для поиска дешёвых билетов на чартеры Копытко рекомендует отслеживать сайты и странички в Facebook проектов mandria.ua и lowcostavia.com.ua. "По моему мнению, они делают лучшие подборки хороших предложений по авиаперелётам", — говорит путешественник.

Купив с существенной скидкой чартер, можно очень хорошо сэкономить на билетах по сравнению с регулярными рейсами. А на агрегаторах предложений отелей наподобие hotelscombined.com можно найти жильё со скидкой.

Собирайте поездку сами

Если решение об отпуске приходится принимать в последний момент, но лететь вы хотите именно туда, куда планировали, а не туда, куда есть акционные туры или билеты, можно воспользоваться услугой так называемого динамического пакетирования. Её суть в том, что турист отдельно выбирает перелёт на регулярном рейсе, отель и трансфер. Но турфирма оформит всё это в единый тур и продаст туристу пакетом, учитывая свои скидки на отели, блоки мест на рейсах и пр. Как поясняет Прокопенко, такую возможность туристам предоставляют новейшие системы глобального бронирования авиабилетов и отелей, доступ к которым недавно получили и украинские туроператоры.

"Я воспользовалась подобной системой, когда за пару недель планировала свой отдых в Прибалтике, который включал также путешествие в Стокгольм. Наш туроператор забронировал нам авиабилеты, учитывая свои скидки, поскольку за две недели до вылета обычные билеты были довольно дорогими. Также он помог нам с покупкой билетов на круиз. Мы заплатили за каюту без окна, а жили в каюте с окном. Не подвели нас также с трансфером, поскольку мы бы просто запутались с вызовом машины в Стокгольме либо заплатили втридорога", - делится впечатлениями киевлянка Александра Некращук.

Одним словом, если не хвататься за первое же понравившееся предложение, а подойти к организации летнего отпуска с холодным умом, сэкономить 20–25% от первоначальной стоимости тура вполне реально.