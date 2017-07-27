Теория заговора. Владимир Омелян подозревает МАУ в сговоре с "Жулянами"

Противостояние министра инфраструктуры Владимира Омеляна с МАУ Игоря Коломойского стало одним из наиболее резонансных скандалов страны. На днях авиакомпания МАУ подала судебный иск против Мининфраструктуры, обвиняя чиновников в создании дискриминационных условий на рынке и утраченной по этой причине прибыли. Владимир Омелян в ответ пообещал подумать об ответном иске о расторжении договоров МАУ с аэропортами и напомнил Арону Майбергу о 400 млн грн авиационного сбора, якобы неуплаченных МАУ в бюджет.

Фокус выяснил у главы Мининфраструктуры подробности хода переговоров с Ryanair и его видение роли МАУ в их срыве. В беседе с корреспондентом Фокуса чиновник не стеснялся в выражениях. В частности, Омелян предполагает возможность сговора главы девелоперской компании UDP Василия Хмельницкого, в концессии у которой находится аэропорт "Киев" (Жуляны), и группы "Приват". Также министр утверждает, что топ-менеджмент "Борисполя" напрямую связан с МАУ.

Фокус готов предоставить возможность акционерам и менеджменту МАУ и UDP высказать свою позицию относительно переговоров с Ryanair.

КТО ОН Министр инфраструктуры ПОЧЕМУ ОН После неудачного завершения переговоров с Ryanair стал самым скандальным политиком страны

Сейчас в Украине небывалый рост авиаперевозок. По данным Государственной авиационной службы в первом полугодии этого года объёмы международных авиаперевозок украинских авиакомпаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 42%, до 4,1 млн пассажиров. Какая в этом роль правительства, а какая – объективных экономических факторов?

– Бесспорно, на увеличении авиаперевозок сказался объективный фактор постепенного оживления экономики страны. Но определённо есть и заслуга Мининфраструктуры. Мы полностью демонополизовали назначение авиакомпаний на маршруты Госавиаслужбой. В 2014 – 2015 годах каждое заседание комиссии ГАС заканчивалось скандалом: МАУ получало желаемые маршруты, остальные не получали маршруты, и все догадывались – почему. Сейчас заседания комиссии ГАС проходят под "аплодисменты" участников рынка. Все довольны и счастливы. Иногда возникают технические вопросы, но все они нормально обсуждаются.

Без подобной либерализации рынок бы развивался, но очень медленно. Но как только мы это сделали, по 2016 году получили прирост авиаперевозок в 30%, надеюсь по итогам этого года авиаперевозки вырастут еще на 50%.

Другой вопрос, что на мой взгляд, это далеко не те цифры, которыми стоит гордиться. В Украине летает лишь 5% населения. Абсолютно реально добиться того, чтобы регулярно летало 20 – 25% людей. "Борисполь" спокойно может принимать по 20 млн пассажиров в год, а не около 10 млн, как сейчас.

Всё, что нужно сделать для этого – удешевить билеты. Именно поэтому Мининфраструктуры участвовало в переговорах с Ryanair, – наибольшей авиакомпанией Европы, которая предлагает самые дешёвые билеты. Чтобы не было обвинений в коррупционных схемах, что мы приглашаем "компанию номер 3", "компанию номер 5", кого-то выдавливаем с рынка, мы решили вести переговоры именно с безоговорочным лидером отрасли. Но их заблокировали.

Переговоры с Ryanair полностью провалены или они продолжаются? Недавно премьер Владимир Гройсман говорил о продолжении переговоров с ирландским авиаперевозчиком.

"В Украине летает лишь 5% населения. Реально добиться, чтобы регулярно летало 20 – 25%. Всё, что нужно сделать для этого – удешевить билеты"

– Сейчас премьер-министр пробует возобновить переговоры. Его офис обратился к Ryanair с соответствующим предложением. Также есть прямое указание президента и премьера гендиректору "Борисполя" успешно завершить переговоры с ирландской авиакомпанией. Установлен чёткий дедлайн. Посмотрим, какой будет результат.

У нас единственная проблема – это МАУ, которая не хочет допустить прихода Ryanair в страну. Все остальное решаемо. Разговоры о том, что украинская авиация пострадает в результате прихода Ryanair, это рассуждения наподобие того, что при строительстве современного ТРЦ с фудкортами пострадают торговцы шаурмой. Да, они однозначно пострадают. Но потребитель хочет вкусно и недорого поесть, а не перебиваться непонятной едой.

Вы утверждаете, что приходу Ryanair противится МАУ. Но переговоры ведет гендиректор аэропорта Павел Рябикин. Из ваших слов следует, что Рябикин лоббирует интересы авиакомпании Игоря Коломойского. Как получилось, что конкурсная комиссия избрала, а вы лично назначили руководителем аэропорта человека, связанного с МАУ?

– Не стану однозначно утверждать, что Рябикин лоббирует интересы МАУ, но то, что менеджмент аэропорта "Борисполь" на уровне заместителей и руководителей подразделений имеет непосредственное отношение к этой компании – факт.

Что касается конкурса, мы выбирали "лучшего из худших". Назначение Рябикина было политическим. У него есть большой политический опыт и определённый опыт работы в Министерстве инфраструктуры. И он взял на себя политические обязательства по привлечению лоукостов и увеличения части неавиационных доходов аэропорта "Борисполь". Он эти обещания пока не выполнил. Из-за этого к нему возникают вопросы.

Сейчас премьер анонсировал проведение конкурсов на должности менеджеров и членов набсовета крупнейших стратегических госкомпаний (Укрспирт, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Электротяжмаш, Укрхимтрансамиак, Объединенная горно-химическая компания. – Фокус). При подготовке этих конкурсов я считаю ключевой задачей выбор качественного независимого рекрутингового агентства, которое будет подбирать кандидатов не из числа уличных музыкантов и прочего мусора, а из действующих СЕО частных компаний. Безразлично, будут ли это СЕО украинских компаний или зарубежных. Главное, чтобы это были действующие топ-менеджера, доказавшие свою эффективность не несколько лет назад, а в настоящий момент. Тогда мы будем выбирать "лучших из лучших".

Какие у вас сейчас отношения с Рябикиным?

– Мы нормально общаемся, хотя я ощущаю при разговорах с ним некий дискомфорт. Я – человек слова и мне всегда казалось, что он – тоже…

В инсайдерской среде существует версия о том, что приход Ryanair в Украину – это имиджевый проект "Народного фронта", по квоте которого вы и попали в кресло министра. Такую точку зрения косвенно подтверждает то, что в вашем совместном брифинге с коммерческим директором Ryanair Девидом О`Браеном весной этого года было анонсировано участие главы парламентской фракции "Народного фронта" Максима Бурбаки. Зачем политику было присутствовать на брифинге?

"Везде Ryanair ждут и приветствую, мы его выгоняем. Это весьма настораживающий сигнал любым инвесторам"

– Я исхожу из того, что делегирован в правительство "Народным фронтом". Поэтому любой мой успех – это успех "Народного фронта". К тому же Бурбак в своё время был главой Мининфраструктуры.

Почему, на ваш взгляд, с Ryanair не договорился аэропорт "Киев" (Жуляны), который находится в концессии у UDP Василия Хмельницкого? МАУ там нет, а Хмельницкому бизнес-интересы Коломойского абсолютно безразличны.

– Разговоры о том, что Ryanair с самого начала хотел лететь в "Жуляны", – не более чем одна из активно раздуваемых легенд с целью дискредитировать приход Ryanair в страну. Ryanair изначально планировал выполнять полёты в Борисполь и Львов.

Полёты в "Борисполь", как ключевой аэропорт страны соответствует коммерческой стратегии Ryanair в последние годы. Действительно, несколько лет назад авиаперевозчик отдавал предпочтение небольшим региональным аэропортам, но сейчас ситуация изменилась. Ryanair летает именно в столичные аэропорты всех Восточно-европейских стран и ряда стран Южной Европы. Более того, сейчас компания заходит в базовый для группы Lufthansa аэропорт Франкфурта и планирует купить сетевую компанию Alitalia. То есть Ryanair это уже далеко не тот лоукост, который садится на ВВП заброшенного полевого аэродрома.

В Украине есть две качественные полосы – Львов и Борисполь. Во всех остальных аэропортах ВВП не в лучшем состоянии и имеют серьёзные ограничения. То есть интерес Ryanair к этим аэропортам вполне логичен.

Однако на первом этапе переговоров осенью прошлого года руководство "Борисполя" категорически заявило, что не готово принимать Ryanair. При предыдущем руководстве (и.о. гендиректора аэропорта Евгений Дыхне. – Фокус) влияние МАУ на аэропорт было стопроцентным. Поэтому Ryanair начал переговоры с "Жулянами".

Официальная позиция "Жулян" – так как у них существует верхняя планка пассажиропотока в 4 млн пассажиров в год, им интереснее принимать авиакомпании с более низким пассажиропотоком, чем у Ryanair, но по более высоким тарифам. Хотя, неофициально, 99%, что Майберг повлиял на аэропорт "Жуляны", который вышел из переговоров.

"Жуляны" вышли из переговоров в последнюю ночь перед пресс-конференцией с Ryanair, которую они назначили. Они вели переговоры три месяца, все позиции были согласованы, и вот в последнюю ночь они решают поднять тарифы в полтора раза. Так не бывает.

Как бы там ни было, для Украины ситуация сложилась не лучшая. Везде Ryanair ждут и приветствую, мы его выгоняем. Это весьма настораживающий сигнал любым инвесторам.

МАУ подала против Мининфраструктуры иск, в котором просит суд расторгнуть договор Ryanair с аэропортом Львова и выплатить ей компенсацию в размере 20 млн грн за упущенную прибыль. Зачем, на ваш взгляд, МАУ втягивает Мининфраструктуры в судебные разбирательства? Чего хочет добиться Арон Майберг? Вряд ли речь действительно идёт о деньгах, для МАУ 20 млн грн не та сумма, чтобы раздувать из-за неё скандал?

– То, что происходит сегодня, – это сознательное блокирование развития авиационной отрасли. Вкладывается большой ресурс, чтобы остановить заход крупнейшего лоукоста Европы в Украине.

Мы считаем эти иски необоснованными. По той же логике все договоры МАУ могут признаваться недействительными. Пожалуй, министерству стоит подумать над таким встречным иском и лишить авиакомпанию того привилегированного положения, которое она имеет в аэропорту "Борисполь".

Я бы искренне посоветовал владельцам и руководству МАУ сконцентрироваться на вопросе уплаты в государственный бюджет 400 млн. сборов, которые они задолжали, на вопросах развития аэропорта Днепр и авиакомпании "Днеправиа", и многих других вопросах.