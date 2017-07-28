НБУ отклонил заявки на покупку Сбербанка и Проминвестбанка

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка Украины 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк", а Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в ПАО "Проминвестбанк".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины ", - сказал представитель пресс-службы регулятора.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, ВиЭс Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк, сроком на 1 год.

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

27 марта российский Сбербанк объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов. Впоследствии Нацбанк сообщил о получении пакетов документов для согласования приобретения участия в капитале от гражданина Великобритании и Российской Федерации Григория Гусельникова – в размере 22,5%, от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева – в размере 77,5%.