Сыну народного депутата запретили выезд из страны за долги на сумму $40 млн

Сыну народного депутата Станислава Березкина Максиму запретили выезд из Украины за долги перед Ощадбанком. Соответствующее постановление суда содержится в Реестре судебных решений, сообщает Главком.
По источникам издания, заграничный паспорт у Березкина не изымали.
Как утверждают истцы, у Максима Березкина есть задолженность по кредитам перед Ощадбанком на $22 млн и почти 111 млн грн, а также перед Пиреус банком на $15 млн.
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В издании напоминают, что Станислав Березкин был владельцем крупной агрокомпании "Креатив", которую в 2015 году продал.
Сейчас его сын Максим - бывший председатель наблюдательного совета группы "Креатив" - возглавляет интегрированную агропромышленную группу компаний Greenstone.