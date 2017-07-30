На примере Киева Фокус выяснил, сколько нужно вложить в систему учёта электронных билетов и за какой срок окупятся эти инвестиции

Власти Днепра и Львова обещают ввести электронные билеты для оплаты проезда в наземном транспорте уже в этом году. В 2018-м к ним присоединится и Киев. Впрочем, о переходе с бумажных талончиков на электронный билет говорят уже много лет. Но дело пока не движется. Официальная причина — в городском бюджете нет денег, а инвесторы не горят желанием вкладываться в подобные проекты.

Однако, по расчётам Европейского банка реконструкции и развития, при нынешней системе оплаты 25–40% выручки коммунтрансов остаются в "тени". Кроме того, никто доподлинно не знает, сколько льготников, проезд которых субсидируют муниципалитеты, в реальности пользуется коммунальным транспортом. Переход на электронный билет перекроет эти "потоки". Естественно, у чиновников это не вызывает восторга.

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