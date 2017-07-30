Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Инфографика Охота на зайцев. Почему механические компостеры в транспорте нужно менять на электронные
<span class="label red">Инфографика</span> Охота на зайцев. Почему механические компостеры в транспорте нужно менять на электронные
Фото: Илья Бирман/ilyabirman.ru

Инфографика Охота на зайцев. Почему механические компостеры в транспорте нужно менять на электронные

На примере Киева Фокус выяснил, сколько нужно вложить в систему учёта электронных билетов и за какой срок окупятся эти инвестиции

Евгений Гордейчик, Александр Шатов - 30.07.17 1418
000

Власти Днепра и Львова обещают ввести электронные билеты для оплаты проезда в наземном транспорте уже в этом году. В 2018-м к ним присоединится и Киев. Впрочем, о переходе с бумажных талончиков на электронный билет говорят уже много лет. Но дело пока не движется. Официальная причина — в городском бюджете нет денег, а инвесторы не горят желанием вкладываться в подобные проекты.

Однако, по расчётам Европейского банка реконструкции и развития, при нынешней системе оплаты 25–40% выручки коммунтрансов остаются в "тени". Кроме того, никто доподлинно не знает, сколько льготников, проезд которых субсидируют муниципалитеты, в реальности пользуется коммунальным транспортом. Переход на электронный билет перекроет эти "потоки". Естественно, у чиновников это не вызывает восторга.

Нажмите для увеличения

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Хотим дешевле. 5 способов сэкономить на летнем отдыхеБольшая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людяхЭлектронный билет в транспорте внедрят по всей Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 20905
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1620
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 15040
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 5053
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 10292
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1566
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3922
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 6777 / 12725
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 6597 / 23222
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 2969 / 18598
  4. Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 2538 / 3738
  5. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 1939 / 3237
  6. В Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет 1870 / 2089
  7. К 2030 году понадобятся уже две Земли 1708 / 2200
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 107 / 12725
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 60 / 23222
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 18 / 18598
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 15 / 20905
  5. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 14 / 3237
  6. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 10 / 5575
  7. В Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет 10 / 2089
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.