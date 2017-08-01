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Главная » Деньги » Бизнес против системы Дело на миллион. Как лизинговой компании удалось приструнить обеспеченных мошенников

Бизнес против системы Дело на миллион. Как лизинговой компании удалось приструнить обеспеченных мошенников

<span class="label red">Бизнес против системы</span> Дело на миллион. Как лизинговой компании удалось приструнить обеспеченных мошенников
Фото: из личных архивов

До недавнего времени можно было взять авто в кредит, перерегистрировать его на другого человека и перестать выплачивать сумму займа. Этой схемой пользовались весьма обеспеченные мошенники

Ольга Прядко - 01.08.17 574
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Фокус совместно с офисом бизнес-омбудсмена в Украине продолжает спецпроект  "БИЗНЕС ПРОТИВ СИСТЕМЫ". Это истории реальных предпринимателей, столкнувшихся с коррупцией и произволом в украинских госорганах. Истории бизнесменов, не побоявшихся бросить вызов системе и отстаивать свои права

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Если вам очень захотелось купить хорошее авто, а необходимой суммы нет, машину можно приобрести в кредит или в лизинг. Основное отличие этих механизмов рассрочки в том, что в первом случае машина сразу отдаётся в собственность кредитору, но является залоговым имуществом, а во втором — авто остаётся в собственности лизинговой компании, пока его стоимость не выплачена, но покупатель имеет право им пользоваться. Казалось бы, всё просто, и если машина не твоя или находится в залоге, то перепродать её нельзя. Скажем так, сейчас уже нельзя, а ещё два года назад это было возможно.

При этом речь идёт не об одной-двух машинах среднего класса, наша история о том, как почти 70 дорогих авто ушли с молотка, будучи в залоге.

Porsche Finance Group Ukraine представлена в Украине компаниями "Порше Лизинг Украина", "Порше Мобилити" и "Порше Страховое Агентство". Они принадлежат австрийскому "Порше Банк Групп", который, в свою очередь, является собственностью "Порше Холдинга" (концерн Volkswagen). Автомобильный концерн начал работать по лизинговым схемам в Европе ещё с 1966 года. Коллизии в украинском законодательстве привели к тому, что Porsche Finance Group Ukraine в Украине потеряла сотни миллионов долларов. Сегодня автомобиль концерна Volkswagen стоит от 500 тыс. до 4 млн грн.

Понять, как работает схема, можно на примере случая, который Фокусу рассказали в компании. В январе 2014 года клиент решил взять в кредит автомобиль, со всеми условиями кредитования согласился, что до времени подтверждал ежемесячными выплатами. Однако с декабря 2014 года выполнять обязательства перед кредитором он отказался. Компания направила ему требование о досрочном возврате кредита в полном объёме, предупредив, что в противном случае задолженность будет оплачиваться за счёт средств, полученных от продажи автомобиля — предмета залога. Клиент всё равно платить не хотел и изъятию машины препятствовал. Переговорный процесс зашёл в тупик, тогда Porsche обратился в суд. В ходе судебного процесса выяснилось, что машины у клиента нет, зато она появилась у его отца.

В компании пояснили: так произошло потому, что до октября 2016 года проверка сведений Государственного реестра отягощения движимого имущества о том, находится ли автомобиль в залоге, в обязательном порядке перед перерегистрацией авто не проводилась. "Сервисные центры МВД Украины (ранее регистрационные отделы Госавтоинспекции) при перерегистрации автомобилей на другого собственника не требовали у продавца специального извлечения из реестра, которое подтверждало бы, что по данному автомобилю нет никаких отягощений", — рассказывает директор Porsche Finance Group Ukraine Андреас Целлер.

70 автомобилей Porsche Finance Group Ukraine ушли с молотка, будучи в залоге

Для того чтобы решить возникшую проблему, компания начиная с конца 2014 года обращалась в департамент ГАИ МВД, Кабинет министров, Министерство юстиции, Государственную регуляторную службу.

Понимая, что вопрос необходимо решать системно, компания обратилась и в офис бизнес-омбудсмена с просьбой помочь разобраться в ситуации.

"Когда мы встретились с представителями Porsche Finance Group Ukraine и послушали, как они описывают этот кейс, у нас возникло впечатление, что у компании есть проблемы, связанные с безопасностью, недостаточными проверками данных, контролем. Другие автоимпортёры и дилеры нам не жаловались, казалось, что нет предмета для обсуждений", — рассказывает заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

Однако после консультаций с участниками рынка и профильной ассоциацией мнение в Совете бизнес-омбудсмена поменяли. "Нам подтвердили: проблема есть, просто в последнее время с физлицами работают всё меньше компаний, потому что экономическая ситуация не улучшается и автомобили в кредит покупают меньше, но Porsche продолжает развивать рынок работы с физлицами, и там есть риски", — говорит Татьяна Короткая.

В офисе бизнес-омбундсмена начали искать решение проблемы. Это оказалось непростым занятием, поскольку ситуация совпала по времени с реформированием Министерства внутренних дел — ведомства, которое должно было инициировать изменения в законодательстве и решить ситуацию с проверкой авто перед перерегистрацией.

Перед Советом бизнес-омбудсмена стоял вопрос: пробовать решить всё на уровне изменений в законе или подзаконным актом. Зная, чем руководствуется в своей работе парламентский зал и понимая, что быстро пролоббировать принятие законопроекта не получится, решили остановиться на варианте постановления КМУ.

Согласие на такой путь решения проблемы от уже реформированного МВД было получено, но тут возникла ещё одна закавыка, без решения которой даже принятое постановление не выполнялось бы. "Когда мы уже начали обсуждать изменения в постановление, техническая служба МВД сообщила: чтобы полицейские проверяли базы данных, у них должен быть доступ к реестрам, которые находятся в сфере ответственности не МВД, а Министерства юстиции", — вспоминает Татьяна Короткая.

Минюст против открытия доступа не возражал, но осуществить задуманное мешали устаревшие мощности компьютерной системы ведомства. Если полицейские и сотрудники админцентров по регионам одновременно проводили проверку, попросту не выдержала бы компьютерная система.

Однако добиться своего всё же удалось. Серверы Минюста модернизировали, и в октябре 2016 года Кабмин принял соответствующее постановление. История закончилась хорошо, но вот только "осадочек остался". Судебные разбирательства в отношении недобросовестных кредиторов, которые успели переписать машину на кого-то из родственников, у Porsche продолжаются до сих пор.

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