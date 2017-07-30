В 2017 году в Украине построили 79 объектов возобновляемой энергетики

В первом полугодии 2017 года в Украине было построено 79 новых объектов возобновляемой энергетики суммарной мощностью 182,7 МВт. Об этом сообщает Ecotown со ссылкой на аналитический отчет экспертной группы IB Centre.

В частности, за указанный период было построено 67 новых солнечных электростанций. Мощности солнечных электростанций выросли на 132 МВт или на 23% относительно показателя по состоянию на 1 января 2017 - до 705 МВт.

Мощность ветропарков выросла за отчетный период на 20,7 МВт (+ 4,7% с начала года) - до 458,7 МВт.

Мощности малых ГЭС и объектов электрогенерации на биомассе за I полугодие выросли на 2 МВт - до 120 МВт и до 33 МВт соответственно.

За шесть месяцев 2017 инвестиции в проекты возобновляемой энергетики превысили 210 млн евро.

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По состоянию на 1 июня 2017 общие мощности возобновляемых источников электроэнергии в Украине, включая объекты солнечной и ветровой энергетики, малой гидроэнергетики и электростанций на биогазе составили 1461,7 МВт.

По итогам 2017 общие мощности объектов возобновляемой энергетики в Украине могут достичь уровня 1,9 ГВт, что составит более 4,3% в общем энергобалансе.