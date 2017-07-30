Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » В 2017 году в Украине построили 79 объектов возобновляемой энергетики

В 2017 году в Украине построили 79 объектов возобновляемой энергетики

В 2017 году в Украине построили 79 объектов возобновляемой энергетики
Фото: Ecotechnica.com.ua

Среди них - 67 солнечных электростанций

30.07.17 320
200

В первом полугодии 2017 года в Украине было построено 79 новых объектов возобновляемой энергетики суммарной мощностью 182,7 МВт. Об этом сообщает  Ecotown со ссылкой на аналитический отчет экспертной группы IB Centre.

В частности, за указанный период было построено 67 новых солнечных электростанций. Мощности солнечных электростанций выросли на 132 МВт или на 23% относительно показателя по состоянию на 1 января 2017 - до 705 МВт.

Мощность ветропарков выросла за отчетный период на 20,7 МВт (+ 4,7% с начала года) - до 458,7 МВт.

Мощности малых ГЭС и объектов электрогенерации на биомассе за I полугодие выросли на 2 МВт - до 120 МВт и до 33 МВт соответственно.

За шесть месяцев 2017 инвестиции в проекты возобновляемой энергетики превысили 210 млн евро.

По состоянию на 1 июня 2017 общие мощности возобновляемых источников электроэнергии в Украине, включая объекты солнечной и ветровой энергетики, малой гидроэнергетики и электростанций на биогазе составили 1461,7 МВт.

По итогам 2017 общие мощности объектов возобновляемой энергетики в Украине могут достичь уровня 1,9 ГВт, что составит более 4,3% в общем энергобалансе.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Фонд госимущества объявил о начале энергетической приватизацииОснований для продления чрезвычайных мер в энергетике нет, - УкрэнергоТЭЦ на биомассе могут появиться в Харьковской области

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 20998
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1624
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 15117
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 5079
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 10353
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1580
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3945
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 13452 / 17783
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 6942 / 23463
  3. Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 3912 / 4620
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 3659 / 18871
  5. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 2851 / 3295
  6. К 2030 году понадобятся уже две Земли 1983 / 2340
  7. В Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет 1943 / 2118
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 111 / 17783
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 60 / 23463
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 18 / 18871
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 15 / 20998
  5. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 14 / 3295
  6. В Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет 10 / 2118
  7. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 10 / 5683
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.