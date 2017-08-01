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Главная » Деньги » В Минсоцполитики рассказали, кому в первую очередь повысят пенсии

В Минсоцполитики рассказали, кому в первую очередь повысят пенсии

В Минсоцполитики рассказали, кому в первую очередь повысят пенсии
Фото: nocaptionneeded.com

Ожидается, что средняя пенсия повысится примерно на 380 грн

01.08.17 2189
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Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", повышение пенсий будет касаться тех, кто платил больше взносов в Пенсионный фонд Украины. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает Укринформ.

"В первую очередь это (повышение пенсий, – ред.) будет касаться тех, кто платил больше взносов, кто имеет больший стаж и большую заработную плату. Соответственно, он получит большее повышение", – отметил Шамбир.

Он уточнил, что повышение пенсий особенно касается тех людей, которые вышли на пенсию 10-15 лет назад, поскольку размер их пенсий не повышался в течение долгого времени.

"Мы ожидаем, что средняя пенсия повысится где-то на 380 грн. Но о повышении пенсий каждого человека не могу сказать сегодня, так как оно будет индивидуальным, в зависимости от показателей каждого: зарплаты и стажа", – отметил замминистра.

Шамбир также сообщил, что повышение пенсии на 200 грн получат более миллиона пенсионеров, а больше 1,2 млн граждан получат повышение пенсии в размере более тысячи гривен.

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