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Главная » Деньги » Гройсман: За год работы ProZorro сэкономило 19,1 млрд грн

Гройсман: За год работы ProZorro сэкономило 19,1 млрд грн

Гройсман: За год работы ProZorro сэкономило 19,1 млрд грн
Владимир Гройсман / Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Сумма объявленных торгов достигла 725 млрд грн

01.08.17 73
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За год работы системы электронных публичных закупок ProZorro удалось сэкономить 19,1 млрд грн государственных средств. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Ровно год назад произошел полный переход на электронные публичные закупки по системе ProZorro для всех надпороговых тендеров. За эти 365 дней мы имеем поразительные цифры: количество проведенных процедур выросло на 550%, количество участников - на 384%, сумма объявленных торгов увеличилась почти в 10 раз, с 75 млрд грн до 725 млрд грн", - написал премьер.

"Благодаря ProZorro, за год нам удалось сэкономить 19,1 млрд грн государственных средств. Это - очень высокий показатель, который имеет потенциал к росту!", - добавил он.

Напомним, с 1 августа 2016 использование электронной системы госзакупок ProZorro стало обязательным для остальных государственных заказчиков.

В мае 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что использование системы Prozorro позволило сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств на госзакупках путем увеличения прозрачности тендеров и вовлечения большего количества представителей бизнеса в выполнение госзаказов

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