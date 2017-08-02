Отметку в $9 млрд превысила капитализация новой криптовалюты Bitcoin Cash

Капитализация новой криптовалюты Bitcoin Cash, появившейся при разделении Bitcoin, превысила 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает Прайм.

1 августа биткоин разделился на две отдельные валюты – Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash – из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению. В итоге размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 мегабайт с 1 мегабайта только для новой криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash. По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее дальнейший рост. Все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.

По состоянию на 13:34 2 августа рыночная капитализация Bitcoin Cash достигла $9,202 млрд. Стоимость одной единицы Bitcoin Cash на данный момент составляет $558,31 притом, что при запуске она не превышала $300.

В тройке лидеров по капитализации Bitcoin Cash занимает третье место после Bitcoin (Original) и Ethereum. Капитализация Bitcoin (Original) составляет $44,511 млрд, а стоимость одной единицы – $2,7 тыс. В свою очередь капитализация криптовалюты Ethereum оценивается в $20,685 млрд, а цена одной единицы на данный момент составляет $220,69.