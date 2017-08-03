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Главная » Деньги » НБУ опять не рискнул снижать учетную ставку
НБУ опять не рискнул снижать учетную ставку
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

НБУ опять не рискнул снижать учетную ставку

Регулятор считает необходимым проводить сдержанную монетарную политику

03.08.17 141
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Национальный банк Украины принял решение второй месяц подряд сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых. Об этом говорится в материалах Национального банка по итогам заседания монетарного комитета.

Регулятор отметил, что проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью нивелировать риски для достижения целей инфляции.

«Необходимость возвращения инфляции к целевым значениям может обусловить удержание учетной ставки на текущем уровне до получения Национальным банком четких признаков нивелирования инфляционных рисков», - говорится в материалах.

Напомним, в последний раз Национальный банк 26 мая снизил учетную ставку до 12,5% годовых, продолжив смягчение монетарной политики. Месяцем ранее учетная ставка была снижена до 13% годовых. До этого регулятор трижды сохранял ставку на уровне 14% годовых.

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