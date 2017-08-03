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Главная » Деньги » Украина начинает возвращать кредиты МВФ
Украина начинает возвращать кредиты МВФ
Фото из открытых источников

Украина начинает возвращать кредиты МВФ

Сегодня из золотовалютных резервов НБУ  выплатят первые $450 миллионов

03.08.17 907
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Украина сегодня, 3 августа, осуществит первую выплату по кредиту Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в размере $450 млн. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНИАН.

По его словам, выплата будет осуществлена из золотовалютных резервов НБУ.

"Сегодня после выплаты резервы уменьшатся на эту сумму", – сказал Чурий.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля 2017 года завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк 5 апреля получил очередной транш МВФ в размере $1 млрд.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина, скорее всего, получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом $17,5 млрд в 2015 году – после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

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