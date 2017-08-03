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Главная » Деньги » Белорусский бизнесмен передумал покупать украинскую "дочку" Сбербанка

Белорусский бизнесмен передумал покупать украинскую "дочку" Сбербанка

Белорусский бизнесмен передумал покупать украинскую "дочку" Сбербанка
Фото из открытых источников

Виктор Прокопеня отозвал из Нацбанка свою заявку

03.08.17 16
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Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал из Национального банка заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка. Об этом он сообщают Українські Новини.

"Решили сфокусироваться на других наших проектах. Они сегодня являются лучшим вложением нашего времени", - отметил он.

Прокопеня добавил, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов.

"Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка - это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", - отметил бизнесмен.

Напомним, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка Украины  28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк", а Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в ПАО "Проминвестбанк".

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