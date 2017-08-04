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Главная » Деньги » Нацкомиссия по тарифам не смогла возродить абонплату за газ

Нацкомиссия по тарифам не смогла возродить абонплату за газ

Нацкомиссия по тарифам не смогла возродить абонплату за газ
Фото: УНИАН

Заседание сорвали представители Федерации профсоюзов Украины

04.08.17 84
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 4 августа не смогла принять проект новой методики расчета тарифа (абонплаты) за услуги облгазов. Об этом сообщает УНИАН.

Комиссия не смогла принять проект, поскольку заседание регулятора было закрыто его главой Дмитрием Вовком из-за активности представителей Федерации профсоюзов Украины, которые мешали проведению заседания.

До закрытия, представляя проект решения, начальник Департамента регулирования отношений в нефтегазовой сфере Татьяна Рябуха сообщила, что согласно предложенным изменениям, тариф на услуги по распределению газа (абонплату) предлагается рассчитывать, исходя не из максимальной присоединенной мощности, то есть максимального потребления газа всеми приборами потребителя (как это предлагалось ранее), а на основе заказанной мощности, которую определит комиссия. 

"Предлагается переход от технической мощности, которая на сегодня предусмотрена нормативными документами, к заказанной мощности", – сказала она, добавив, что для бытового потребителя, у которого есть только газовая плита (независимо от наличия или отсутствия счетчика), заказанная мощность составит 1,2 куб. м в час, тогда как ранее было значение 2,5 куб. м в час.

Согласно проекту, для других категорий потребителей (у которых кроме плиты может быть газовая колонка или котел), были предложены следующие диапазоны заказанной мощности – до 2,5 куб. м в час; от 2,5 до 4 куб. м в час; от 4 до 6 куб. м в час; от 6 до 10 куб. м в час; от 10 до 16 куб. м в час.

Эксперт по вопросам рынка природного газа и президент экспертной организации "Союз участников либерализации газового рынка" Олег Бакулин заявил, что предложения НКЭКУ противоречат самому принципу заказной мощности, поскольку ее значение должен определять, а потом и заказывать у облгаза, непосредственно потребитель, а не регулятор.

Напомним, 28 марта 2017 года НКРЭКУ приняла новую методику расчета тарифа на распределение газа (транспортировку газа по сетям облгазов) для конечного потребителя, в том числе и для населения. Согласно решению, с 1 апреля стоимость его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям не должна была зависеть от реального потребления газа (так называемая "абонплата"). Последнюю планировалось рассчитывать исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

Комментируя это решение, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, несмотря на введение абонплаты, конечная стоимость газа для населения не должна превышать ранее установленную правительством единую цену на газ на уровне 6 879 грн за 1 тыс. куб. м. Тем не менее, в платежках за апрель "голубое" топливо подорожало на 1,2% до 6 958 грн за 1 тыс. куб. м.

Из-за критики со стороны экспертной среды, правительства и Администрации президента, 10 апреля Нацкомиссия отменила действие своего постановления о введение абонплаты. 

Но стоимость услуг облгазов для потребителей так и не была снижена, поскольку она определяется на основе максимального объема газа, который за час может пропустить газовый счетчик.

Такой подход был снова раскритикован экспертами. Например, Бакулин отмечал, что НКРЭКУ должна использовать для расчета стоимости услуг облгазов показатель не максимальной присоединённой мощности, а заказанной, которая отображает реальное потребление "голубого" топлива и определяется потребителем. 

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