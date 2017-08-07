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Главная » Деньги » Курс Bitcoin опять обновил исторический максимум

Курс Bitcoin опять обновил исторический максимум

Курс Bitcoin опять обновил исторический максимум
Фото: vuryryt.marathoncloud.com

Суммарная стоимость всех биткоинов, находящихся в обращении, превышает $53 млрд

07.08.17 81
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В минувшие выходные криптовалюта Bitcoin (классический, а не новый Bitcoin Cash) подорожала до нового рекордного значения, перевалив за отметку $3200 за один биткоин. Об этом сообщает ITC со ссылкой на TechCrunch.

В мае курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил $2000, а в начале июня валюта почти достигла $3000, а затем резко пошла вниз до $2666. В июле курс и вовсе впервые за два месяца упал ниже $2000.

Нынешний очередной подъем курса произошел спустя несколько дней после разделения криптовалюты Bitcoin на две разновидности: классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC).

В результате нового скачка курса рыночная капитализация Bitcoin преодолела новый рубеж в $50 млрд. С учетом нынешнего курса, суммарная стоимость всех биткоинов, находящихся в обращении, превышает $53 млрд (данные Coinmarketcap).

Что касается нового биткоина, после разделения все имеющиеся на кошельках пользователей сбережения "удвоились" и они получили такое же количество новых монет Bitcoin Cash (BCC), которое можно тратить независимо. На момент запуска новый BCC стоил в 7-8 раз дешевле обычного биткоина (BTC) – около $350-370, но за первые сутки криптовалюта показала рост 120%, став третьей по объему капитализации после Ethereum и классического Bitcoin. Впрочем, уже на следующий день курс нового биткоина упал до $220. К настоящему времени один Bitcoin Cash оценивают в $261.41.

Эксперты достаточно скептически относятся к перспективам новой разновидности биткоина, которая на данный момент, по большому счету, не представляет особой ценности, если забыть о биржевых скачках. Разумеется, это может измениться в будущем, если новая валюта получит должную поддержку со стороны всех участников рынка, но пока что майнеры отдают приоритет классическому биткоину.

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