Новая схема Минэнергоугля не предусматривает повышения цен на газ, – Насалик

В министерстве также видят основания для снижения цены на электричество

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не видит оснований для повышения цен на электроэнергию и разработало схему, не предусматривающую повышения цен на газ. Об этом сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик, передает Интерфакс-Украина.

"Если вы говорите о дальнейшем росте стоимости на электроэнергию, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ, мотиваций для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать – мы видим мотивацию для ее уменьшения", – заявил Насалик.

Кроме того, по словам министра, повышение цен на газ пока также не планируется.

"Министерство разработало схему, которая не предусматривает повышение цены на газ", – сказал Насалик.